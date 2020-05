'Spreeuwenkoppeltje met jongen'

Schiedam - Dit bericht is ingezonden via nieuwestadsblad.nl. Iedere Schiedammer kan daar een bericht met foto insturen! Elly de Bruijn had net als vorig jaar gevleugelde gasten op bezoek die een nestje kwamen bouwen.



'Eind mei vorig jaar maakte ik foto's van een spreeuwenkoppeltje met hun jongen. Blij verrast waren we dat ze dit jaar zijn teruggekomen en op dezelfde plek, in een holle ruimte van de schuur, een nest jongen hebben grootgebracht. Helaas heb ik ze niet zien wegvliegen dit jaar. Ze zijn er 'stiekem' vandoor gegaan.Toch kwamen er de dagen daarna nog geregeld spreeuwen in en om het nest kijken, ik vermoed de ouders met 2 jonge vogels. Bovendien is er de laatste dagen weer volop bedrijvigheid in en rond het nest, dus ik acht een tweede nest van deze spreeuwen niet ondenkbaar. Hierbij enkele foto's van de afgelopen weken, en wie weet volgen er later dit jaar nog meer.'