De dieren in Blijdorp hebben weer mensen op bezoek! FILMPJE

Rotterdam - Diergaarde Blijdorp is weer open! Om tien uur precies opende burgemeester Ahmed Aboutaleb vanochtend (woensdag 20 mei), samen met directeur Erik Zevenbergen, de poorten van dierentuin. Voor de hekken stonden al heel wat mensen enthousiast te wachten om als eerste weer naar binnen te mogen. De ruim 100.000 abonnementhouders konden vanaf maandag 18 mei een entreetijd reserveren. Op de eerste dag mochten 2.000 mensen weer bij de dieren op bezoek.

Voor de tweede keer in haar bestaan vanaf 1857 moest Diergaarde Blijdorp haar deuren tijdelijk sluiten. De laatste keer was tijdens de Tweede Wereldoorlog, toen Rotterdam haar hart verloor tijdens het bombardement. “Het verzorgen van de dieren bleef natuurlijk gewoon doorgaan, net als het noodzakelijke onderhoud. Maar het was stil, te stil in de tuin”, zegt directeur Erik Zevenbergen, “Dat is een rare gewaarwording met dit prachtige weer en ruim 28 hectare prachtige natuur. Het doet ons echt goed om al die blije gezichten weer te zien.”

Burgemeester Aboutaleb: “Diergaarde Blijdorp heeft actief de samenwerking gezocht met de Veiligheidsregio om samen te werken aan een veilige heropening. De enorme inzet van alle medewerkers om dit voor elkaar te krijgen was hartverwarmend. Ik ben blij dat Blijdorp, als Rotterdams icoon, weer heel veel mensen een veilig en ontspannen dagje uit kan bieden”.

Om de Diergaarde te kunnen bezoeken moet online een entreetijd worden gereserveerd. Zo worden de bezoekers gefaseerd binnengelaten en heeft iedereen voldoende ruimte. Op maandag 18 mei ging de reserveringssite open en na enkele korte haperingen in het systeem, konden alle wachtenden een entreetijd reserveren. Tot en met zondag 24 mei is alles al volgeboekt.

Het aantal bezoekers dat Diergaarde Blijdorp per dag kan ontvangen wordt langzaam opgebouwd naar het beoogde aantal van ongeveer 5.000. De snelheid waarmee dat kan, hangt af van de ervaringen die worden opgedaan met de opening voor de abonnementhouders. Daarna worden ook dagbezoekers, met een regulier entreeticket en een gereserveerde entreetijd, toegelaten.