Bibliotheek Schiedam op 25 mei weer open

Schiedam - De Bibliotheek Schiedam opent op 25 mei weer haar deuren op een aantal locaties. Om te beginnen kunnen de Schiedammers weer zeven dagen per week terecht in Korenbeurs van 10.00 – 14.00 uur. Ook de Klinker, de Singel 24 en de Hof in Zuid gaan weer open op de reguliere tijden.Iedereen die ondersteuning nodig heeft of graag een cursus wil starten op het gebied van taal of digitale vaardigheden kan telefonisch contact opnemen met de Bibliotheek, 010 - 7146300.



In overleg wordt gekeken of een oplossing mogelijk is.Juist in deze wankele en spannende nieuwe wereld, blijft lezen belangrijk en fijn. De Bibliotheek Schiedam nodigt alle Schiedammers uit weer langs te komen en een boek te lenen! Uiteraard blijven de adviezen en richtlijnen van de overheid/RIVM de leidraad voor de Schiedamse bibliotheek. De bibliotheek laat de opstart gefaseerd verlopen. Zo zien we toe op het aantal mensen per locaties en wordt de dienstverlening voorlopig beperkt tot boekenuitleen en advies. Afhankelijk van de actualiteit en bevindingen worden er wijzigingen doorgevoerd. De Bibliotheek Schiedam vraagt bezoekers zich nog steeds aan de bekende afspraken te houden zoals Heb je klachten, blijf dan thuis en Geef elkaar de ruimte.