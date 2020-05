'Openen terrassen is financiële druppel op een gloeiende plaat'

Bij het Oude Stadhuis stond het plein in normale tijden vol met tafels en stoelen. Nu is het er nog leeg. Het wachten is op 1 juni. (foto: gsv). (Foto: )

Schiedam - De terrassen gaan ('als dat kan', zoals het voorbehoud van premier Mark Rutte tot vandaag luidde) maandag 1 juni open. En keert het gezellige geroezemoes van met elkaar keuvelende mensen terug.



(door Gerard S. Verver)

Op de Grote Markt, bij de Korenbeurs, Koemarkt en de Lange Achterweg staan de stoelen en tafels nog in de wacht. In de Passage staat bij JJ's Lunchroom de opstelling van het meubilair al conform het anderhalvemeter-protocol. "We hebben 23 plaatsen en gaan er van uit, dat we, ondanks binnen, toch als terras gezien worden."

Het is zondag rond het middaguur. Het Stadsblad gaat on-toer. De zon schijnt uitbundig en uitnodigend, maar in het centrum is het stil. “Vroeger zat het terras hier op zondag om half elf al mudvol”, herinnert Bob Wielders van Eetcafé De Koemarkt zich het pre-corona-tijdperk. Hij is, in tegenstelling tot zijn buurman, open gebleven. Is maaltijden blijven maken. “Voor afhalen en bezorgen. Fantastisch, dat mijn klanten me daarvoor trouw gebleven zijn. Maar deze toestand moet niet lang meer duren.” De vijftiende maart zal lang in zijn geheugen als een doemdag opgeslagen blijven. “Dan krijg je te horen, dat je de zaak hals over kop moet sluiten en de mensen, die gezellig zitten te eten, zich vermaken en zich van geen kwaad bewust zijn, vertellen dat ze moeten vertrekken. Dat is het ergste wat je als gastheer kan overkomen.”

Financiële sores

Een deur verder wordt bij 't Vierkantje aan de rentree van het horeca-leven gewerkt. Daar rijst ook de vraag of het openen van de terrassen de branche uit de financiële sores zal halen. “Een druppel op een gloeiende plaat. We hebben een terras met 120 stoelen. Daar blijven er hooguit 40 van over. Maar er zijn dan tenminste weer wat inkomsten.” Op de Hoogstraat staan bij Sabores do Norte wat stoelen. Ernaast het bord ‘Coffee to Go’. Van dat ‘to go’ trekken sommigen zich echter weinig aan...

'Zwart Nazareth' heeft daar geen last van. Daar staan twee zitjes, maar wel voorzien van het bordje ‘gereserveerd’. “Uit voorzorg”, stelt Patrick Verbeek, ook eigenaar van het terras bij de Korenbeurs. De snackbar is nieuw en opent 21 mei. Vooralsnog eventjes alleen voor de afhaal. Zondag werd er nog hard gewerkt. “Wel met een bescheiden aantal aanwezigen hoor, want ik wil niet door handhavers op de vingers getikt worden.”