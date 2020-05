Column - Meer dan drie, dat mocht

Schiedam - In het Schiedam van Kor Kegel worden fikse coronaboetes uitgedeeld. Maar is dat altijd terecht vraagt hij zich met betrekking tot 'gebakjes-gate' af.



'Ik heb artikel 2.2. van de noodverordening van Ahmed Aboutaleb gelezen en herlezen: “Het is verboden zich in de publieke ruimte in een groep van drie of meer personen op te houden zonder tot de dichtstbijzijnde persoon in die groep en andere personen een afstand te houden van ten minste 1,5 meter.”

Daar staat dus dat je je best met drie of meer personen in het openbaar domein mag ophouden, als je maar op onderlinge afstand van anderhalve meter corona-afstand staat. Artikel 2.2. betreft het verbod op het niet in acht nemen van een veilige afstand. De tekst van het artikel in de op maandag 11 mei door Aboutaleb vastgestelde noodverordening is exact dezelfde tekst als in de eerdere noodverordening van dinsdag 17 maart.

“Wat wil jij later worden, Eitje?” “Boa, juf!” “Een slang, Eitje?” “Nee, juf, bijzondere opsporingsambtenaar. Boa. Dan hoef ik niet naar de universiteit en heb ik het toch voor het zeggen.”Eitje is inderdaad niet naar de universiteit gegaan. Hij kan een lange zin maar een stukje begrijpen. “Het is verboden zich in de publieke ruimte in een groep van drie of meer op te houden” (punt). Dus werden de in Schiedam wonende goudsmeden Taco Nijman en Lou van Rossum op de bon geslingerd, toen ze op het kerkplein aan de Oude Kerkhof een gebakje nuttigden met hun (schoon)ouders. Ze kregen alle vier een prent en een strafblad.

Ze gaan bezwaar aantekenen. Maar wat zegt burgemeester Cor Lamers in zijn toelichting van zaterdag 16 mei? “Van een samenkomst is sprake bij meer dan twee personen,” schrijft Lamers. “Op grond van de noodverordening zijn samenkomsten niet toegestaan. De betrokken personen liepen dus, al of niet bewust, het risico op een boete.”

Heeft de burgemeester artikel 2.2. van de noodverordening dan ook maar gelezen tot het woordje ‘zonder’, net als Eitje? Het criterium is niet het aantal personen, want drie of meer mocht. De hamvraag is of de gebakjes binnen een onderlinge afstand van anderhalve meter stonden. Maar dat is niet bewezen.

Premier Mark Rutte heeft zich laten voorspiegelen dat Taco en Lou terecht bekeurd zijn. Dóórlezen, beste minister-president. Artikel 2.2. helemaal uitlezen!

Twee Schiedamse auteurs, die al een halve eeuw actief zijn, hebben geklaagd dat in Schiedam onnodig streng wordt opgetreden. Han van der Horst en Hans van der Sloot waarschuwen dat hiermee het begrip van het grote publiek wordt verspeeld. Dat gebeurde zaterdag op de Beukenhof. Hans van der Sloot zag dat de boa’s zich in de bosjes hadden verscholen om toe te slaan als de aanwezigen bij de uitvaart te dicht op elkaar zouden staan. Wat zegt het over het gezag als het verstoppertje speelt?



(Kor Kegel)