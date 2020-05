Eerste poëtische lichtpuntjes in Schiedam

Schiedam - Sinds vorige week kun je overal in het straatbeeld poëtische lichtpuntjes tegenkomen. De Dichtpuntjes die de Schiedamse ontwerpster Anouk van Mil en Stadsdichter Yvette Neuschwanger hebben verzameld zijn twee weken lang te zien. Op straat, maar we zullen komende tijd ook in de krant of hier op de website Dichtpuntjes plaatsen.



De eerste vier Dichtpuntjes die we hier plaatsen zijn van Anouk van Mil, Arianne Nagtegaal, Carlien Schoondermark en Carolien Kruijs.

“De Dichtpuntjes vind je onder andere levensgroot terug op reclameborden, verspreid over Schiedam”, vertelt Anouk. “Met dank aan het Literair Gezelschap Schiedam, dat ons project financieel ondersteunt. En dankzij een gul gebaar van Centercom, die de reclameborden exploiteert, mogen ze daar zelfs een week langer hangen.” De dames hadden ook een selfie-actie voorbereid. “Maar je merkt dat het steeds drukker wordt op straat”, aldus de Schiedamse stadsdichter. “Het lijkt ons niet handig om mensen daarin aan te moedigen, dus we laten deze actie nu voor wat het is. We gaan nog steeds een tas vol poëzie verloten. Alleen loopt de winactie nu via Facebook."