'De coole visser'

Schiedam - Dit bericht is ingezonden via nieuwestadsblad.nl. Iedere Schiedammer kan daar een bericht met foto insturen! Bart Bos spotte een 'coole visser' aan de waterkant, maakte een prachtige foto en schreef er het volgende bij:



'Door de lockdown zaten veel mensen letterlijk met de handen in het haar door de sluiting van de kappers, maar ook door wat te doen in de vrije tijd? Geen pilsje halen in het favoriete café, niet uit eten of bioscoopje pikken, maar ook niet naar de sportschool door de anderhalve meter maatregel. Één sport was echter wel mogelijk, de hobby van vele mannen in hun jongensjaren; sportvissen.

Waar vele mannen hun hengels hadden weggeborgen bij ouders op zolder nadat de interesse was weggeëbd door andere bezigheden in de loop der jaren naar volwassenheid of de interesse in het andere geslacht, zijn deze door diezelfde mannen weer opgehaald, afgestoft en voorzien van nieuw garen en haakje om gewapend met een vergunning en stoeltje de waterkant weer na jaren op te zoeken.

'Vissen is ineens weer booming, herboren uit noodzaak door verveling, en om het hoofd even leeg te maken na een dagje thuiswerken. En deze sport kan en mag je wel met maten doen door de onderlinge afstand. Of is vissen bij sommige mannen ineens zo populair om toch stiekem een excuus te hebben om het huis te ontvluchten met de kids ook thuis van school? Hoe dan ook, vissen is ineens weer cool, merken ook de hengelsportverenigingen aan het aantal verkochte vergunningen. Dat laatste zal de visser op de foto waarschijnlijk al langer vinden gezien zijn uitrusting!'