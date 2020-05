Schiedam - Dit bericht is ingezonden via nieuwestadsblad.nl. Iedere Schiedammer kan daar een bericht met foto insturen! Martin v.d. Schalk bericht over zeldzame vogels in de regio rond Schiedam.



'Het voor- en najaar is altijd goed voor het vinden van zeldzame(re) vogels. Deze kunnen tijdens de trek op plaatsen opduiken waar ze als broedvogel niet voorkomen. Ook in onze regio gebeurt dat regelmatig.

Afgelopen week werd er op de grens van Vlaardingen en Maassluis een prachtige Nachtzwaluw gevonden. Deze vogel broedt in heidevelden en open bossen en broedt dus niet in onze regio. Zoals zijn naam al zegt is dit een vogel die in de schemering en nacht actief is. In het najaar en winter vertrekken ze om te overwinteren in Afrika. Door zijn camouflage is deze vogel overdag nauwelijks te vinden.

Sjoerd van Donselaar vond deze vogel op 13 mei en ik was één van de gelukkigen die deze vogel kon zien en fotograferen. De andere vogel is een Ringsnaveleend. Deze eend komt uit Noord Amerika waarvan t/m 2019 48 gevallen door de Commissie Dwaalgasten Nederlandse Avifauna (CDNA) zijn aanvaard (bron www.dutchavifauna.nl).

Opvallend genoeg; van 9 t/m 20 maart 2014 verbleef er één in de Broekpolder in Vlaardingen. Van 2 november t/m 8 december 2019 verbleef er weer één, op de Krabbeplas. Waarschijnlijk dezelfde vogel dook daar dit voorjaar weer op, waar ik hem op 14 mei kon fotograferen.'