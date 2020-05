robert all you need is love ten brink verrast trees en herman

Schiedam - Ze waren zeventig jaar getrouwd. Vroeger zouden ze dat met de familie gevierd hebben bij de Griekse Taverna Broersvest, maar Trees en Herman Butter gaan niet meer zo gemakkelijk de deur uit. Dus had Robert ten Brink bedacht dat hun lievelingsrestaurant best het eten bij het echtpaar Butter thuis zou kunnen brengen. Zaterdagavond was dat te zien in ‘All you need is love’.



(door Kor Kegel)

Een week geleden was Robert ten Brink met zijn tv-ploeg in Schiedam-Groenoord. Daar aan de Willem Andriessenlaan wonen Trees en Herman in het wooncomplex Groenzicht. Voor het huis van het echtpaar stonden vijf tafels, gereserveerd voor acht personen. Dana, exploitant van de Taverna, had met groot plezier de opdracht aanvaard om een maaltijd op te dienen in vier schalen, met acht desserts op een plankje met vuurwerk – zoals het ook in het restaurant gebeurt, met vuurwerk bij het toetje.

Taverna Broersvest was ook gevraagd om te zorgen voor de borden, bestek, glazen, wijn, water en servetten. Drie medewerkers zorgden voor het uitserveren en de begeleidende zang. Tegelijkertijd had Dana gezorgd dat op zes andere plaatsen in Nederland het eten werd verzorgd bij familie van Trees en Herman Butter.

Aan het eind van de opnamen kregen de Butters nog een tasje mee met een diner om gezellig ’s avonds te verorberen. Dana toonde zich blij verrast dat ‘All you need’ om die medewerking had gevraagd. “Naar onze mening hebben Trees en Herman een fantastische middag beleefd. De viering van hun platina huwelijk zullen ze nooit vergeten.”