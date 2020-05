Watertaxi Rotterdam neemt Waterbuslijnen 18 en 19 én Veerpont Zuid over

Rotterdam - Per 1 januari 2022 neemt Watertaxi Rotterdam de Waterbuslijnen 18 en 19 en de Veerpont Zuid over. In de spits is er een vaste dienstregeling, daarna varen de pontjes op afroep

Gemeente Rotterdam, Metropoolregio Rotterdam Den Haag en Havenbedrijf Rotterdam gunnen het personenvervoer over water in Rotterdam en Schiedam aan Watertaxi Rotterdam. Onderdeel van het contract is dat Watertaxi Rotterdam voor 2030 met volledig uitstootvrije boten vaart. Het contract loopt voor 15 jaar.

Voor de vaardiensten worden zeven nieuwe zero-emissie boten gebouwd. Vier daarvan krijgen een capaciteit van 40 passagiers en twee boten zijn geschikt voor 12 personen en hun fietsen. De huidige vloot van 18 vaartuigen vervangt het bedrijf geleidelijk door ‘schone’ boten. Uitgangspunt is dat alle boten uiterlijk eind 2029 emissievrij varen.

De huidige lijn 18 wordt vervangen door een kortere en flexibelere verbinding. Vanaf RDM/Heijplaat vaart Watertaxi Rotterdam vanaf januari 2022 naar Marconistraat. Daar stelt het bedrijf deelfietsen beschikbaar voor reizigers om hun reis te vervolgen richting eindbestemming of ander openbaar vervoer. Lijn 19 tussen Feijenoord en Kralingen en de Pont-op-Zuid tussen Katendrecht en Charlois veranderen niet. In de spits vaart Watertaxi volgens een vaste dienstregeling. Buiten de spits zijn deze verbindingen én die tussen de 40 watertaxisteigers op afroep beschikbaar.

Watertaxi Rotterdam, de Waterbus lijnen 18, 181 en 19 en Pont-op-Zuid waren in 2019 goed voor zo’n 840.000 reizigers.