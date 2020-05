Scholenbestuur SIKO trakteert

Woerden - Na weken thuisonderwijs was vorige week het moment dat de scholen weer deels open gingen. Thuisonderwijs is leuk, maar het was toch ook wel weer een feestje om naar school te mogen! Scholenbestuur SIKO had iets lekkers bedacht voor alle kinderen van de SIKO scholen. Deze week was de St. Jozefschool aan de beurt. Poffertjes voor iedereen!

Er kwam een leuk gekleurde caravan voor de deur te staan en de hele ochtend werd er hard gebakken om iedereen te voorzien van een lekker portie poffertjes. De school is deels open, dat betekent dat er op verschillende dagen wordt getrakteerd... Op maandag de helft van de school en op dinsdag de andere helft. Op deze manier krijgen alle kinderen de poffertjes. Leuk initiatief van SIKO. Een aangename verrassing voor de kinderen en leerkrachten!

Eén van de kleuterklassen van de St Jozefschool neemt alvast een kijkje... mmm, wat ruikt het al lekker!