Héérlijke dagen op komst!

Schiedam - Wij hadden ons uitje al gepland. Al moeten we er eerlijk bij zeggen dat we die vriend nog niet helemaal geloofde toen hij ons vorige week al voor een barbecue uitnodigde met de woorden: 'Het wordt donderdag heerlijk weer!' Hij lijkt heel erg gelijk te krijgen...



De eerste landelijke zomerse dag van het jaar is in aantocht. Donderdag, Hemelvaartsdag, kruipt het kwik naar 25 tot plaatselijk 28 graden. En het is nu al zo mooi buiten!

Met hier en daar een spat regen vandaag, morgen een droge dag en temperaturen tussen de 16 en 23 graden is het al aangenaam vertoeven. Vanaf woensdag zijn de vooruitzichten nog beter, dan kan de thermometer de 25 graden aantikken.