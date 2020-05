cruiseschip norwegian star arriveert in rotterdam

Schiedam - Er is weer een cruiseschip in de stad om bemanningsleden naar huis te brengen. Norwegian Star arriveerde vanochtend in Rotterdam voor de repatriëring van ongeveer 200 mensen.



De bemanning gaat vandaag en dinsdag van boord en kan dan eindelijk naar huis. Norwegian Star blijft tot woensdag 20 mei.