UPDATE: Licht dementerend hondje Quint uit Vlaardingen is weer terecht!

Quint uit Vlaardingen is zoek, z'n baasje doet alles om het licht dementerende, 15-jarige hondje terug te vinden.



'Op 16 mei ging Quint met Marlies op de fiets naar een uitlaatplekje in Holy-Zuid. Daar liep hij om een bosje heen wat hij wel vaker doet. Echter kwam hij nu niet aan de andere kant tevoorschijn. Maar is een straat ingelopen nog net iets sneller dan zijn baasje. Met zoeken en speuren werd hij niet gevonden, wel hadden mensen hem nog gezien in Holy-Noord. Quint is al 15 jaar, licht dementerend, slechthorend en slechtziend. Het baasjes is volkomen radeloos, Quint is alles voor haar. We vragen aan iedereen om het door te geven als u Quint de afgelopen dagen heeft zien lopen in Vlaardingen of bijvoorbeeld in het buitengebied en daarnaast vragen we om goed naar Quint uit te kijken.

Als u hem gezien heeft, belt u dan 06 – 26 93 76 76. Op de facebook site van Team Hondenopsporing Nederland (https://www.facebook.com/hondvermist/) staat de flyer die gedeeld kan worden en waar een update geplaatst zal worden als Quint gevonden is. Contact kan ook opgenomen worden via www.teamhondenopsporing.nl.