bruidstaart en steampunk taart in finale van heel schiedam bakt

Schiedam - De afgelopen weken streden 16 amateurbakkers onder de noemer Heel Schiedam Bakt in een foto-battle tegen elkaar. Op de facebookpagina van Kasteel van Zuydt kon je een duimpje of hartje geven aan je favoriete taart.



De regels waren simpel, de foto's met de meeste hartjes en duimpjes ging door. Voor de andere luid applaus en diepe buiging. De spannende finale is vandaag, 18 mei, gestart en in de ene hoek staat Patricia van Dongen met een Bruidstaart en in de andere hoek Danielle ten Hoeve met een 'steampunk taart'. Breng uw stem uit op de facebookpagina van Kasteel van Zuydt en u bepaalt wie de meesterbakker van Schiedam 2020 wordt!