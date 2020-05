Nieuwe trainer/coaches Dames 1 HC Schiedam: Kees Wortmann en Frank Middelhoek

Schiedam - Het bestuur van HC Schiedam en de commissie Tophockey kunnen met veel genoegen het nieuwe begeleidingsteam van Dames 1 presenteren. Het komende seizoen zullen Kees Wortmann en Frank Middelhoek de nieuwe trainer/coaches van Dames 1 van HC Schiedam zijn en Peet Maat de manager. Kees en Frank hebben onder andere de selecties van Cartouche Heren 1, Zoetermeer Heren 1 en Rotterdam Dames 1 onder hun hoede gehad.



'Eigenlijk vanaf het eerste gesprek was de klik aanwezig en zien wij in Kees en Frank de perfecte opvolgers van Karlijn Petri en Maarten Broekhuizen. Nu de eerste 4 jaren van HC Schiedam voorbij zijn gevlogen en er enorme stappen zijn gemaakt kunnen wij met de ervaring en kennis van het nieuwe begeleidingsteam de volgende stap gaan zetten, aldus voorzitter Tophockey Paolo Icario.

Bestuurslid Hockeyzaken Theo Buwalda voegt hier aan toe dat er voor Kees en Frank een zeer mooie sportieve uitdaging ligt. Zij zijn bij uitstek het duo dat groei/prestatie en de passie voor de sport bij elkaar kunnen brengen. Deze heren hebben dan ook, samen met het kader in de jeugd, de uitdaging om de aansluiting van A-jeugd naar Dames 1 te vergroten, maar ook de stabiliteit van Dames 1 in de overgangsklasse te waarborgen'

Naast de aanstelling van het nieuwe begeleidingsteam van Dames 1 is ook het contract met assistent trainer/coach van Heren 1, Paul ten Have verlengd en met het nog lopende contract van hoofdcoach Bart Jan van Collenburg is ook de Heren 1 begeleiding compleet.

Dames 1 & Heren 1 zullen in een later stadium nog open trainingen houden en hiervoor zullen data binnenkort worden gepubliceerd