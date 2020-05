'De COVID-19-Noodverordening en de maatregelen in Schiedam'

Schiedam - Dit bericht is ingezonden via nieuwestadsblad.nl. Iedere Schiedammer kan daar een bericht met foto insturen! Frank Grootveld verdiepte zich in de noodverordening en de maatregelen in Schiedam naast elkaar.



'Sinds het begin van de coronacrisis speelt de noodverordening een belangrijke rol in Nederland en daarmee in Schiedam. Op basis hiervan lijkt alles te mogen; campings worden gesloten, sportparken ontoegankelijk gemaakt en boetes opgelegd als men niet op 1,5 meter van elkaar staat. Het veelgehoorde antwoord wanneer men vraagt waarom de politie op een bepaalde manier handelt; ''Dat kan doordat de noodverordening de ruimte biedt.''

Interessant genoeg om te bekijken wat er dan in die verordening staat. Maar waar vindt men die? Wie denkt dat het kabinet de bevoegdheid heeft die regels te maken komt bedrogen uit. Het zijn de zogenaamde Veiligheidsregio's, ''clubs'' van de burgemeesters van een aantal aangrenzende gemeentes, en dan in het bijzonder de voorzitter hiervan, die deze verordening vaststelt. De Veiligheidsregio waar Schiedam onderdeel van is is Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, met burgemeester Aboutaleb als voorzitter. Meneer Aboutaleb bepaalt dus wat het coronabeleid in Schiedam is, niet het kabinet. In de praktijk volgt Aboutaleb het kabinet.



Dus wat staat er precies in deze regeling van Rotterdam-Rijnmond? Een beperkte lijst aan zaken die gesloten moeten blijven en maatregels die in acht moeten worden genomen, en verder de mogelijkheid om een soort bijlages te creëren waarop bepaalde gebieden als ontoegankelijk worden bestempeld. In andere woorden, Aboutaleb kan niet zomaar alles doen, alleen wat in de noodverordening staat is toegestaan. Is er geen wettelijke grondslag, dan is de handeling letterlijk illegaal. Bovendien moet aan de grondslag van elke extra ''bijlage'' duidelijk zijn dat deze maatregel noodzakelijk is ter bestrijding van het virus. Niet alles mag dus zomaar. Volgende keer dat u een maatregel wordt opgelegd er dus even de Noodverordening op naslaan.'