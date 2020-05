gastvrouwen begeleiden winkelend publiek in schiedamse binnenstad

Schiedam - Zaterdag 16 mei heeft het Centrummanagement gehoor gegeven aan een zorg van het winkelend publiek, dat het moeilijk vindt om op sommige delen van de binnenstad de 1,5 meter afstand te bewaren.



In overleg met winkelcentrum Passage werd deze zaterdag gekozen voor een specifiek stukje binnenstad. Met twee vriendelijke gastvrouwen in uiteraard gele hesjes werd het publiek bij de ingangen van het winkelcentrum aan de Hoogstraatzijde en in Broersveld actief begeleid.

Puzzelen met tape

Om te leren hoe bezoekers aan de binnenstad en het winkelcentrum op een prettige manier kunnen winkelen, werden later die middag met tape enkele groene pijlen, rode kruizen en strepen op de grond geplakt. De reacties waren positief en dat kwam niet alleen door de stewardessachtige bewegingen van de hostesses. Het publiek deelt de mening dat eenrichtingsverkeer goed werkt, mits dit duidelijk is aangegeven. Het helpt verwarringen en botsingen te voorkomen.

Evaluatie

Komende week wordt er met de betrokken partijen geëvalueerd. Daarbij worden ook de Tips & Tops van het winkelend publiek meegenomen. Wellicht is de inzet van deze professionele Schiedam Centrum gastvrouwen/gastheren ook op andere dagen en op andere plekken gewenst.

Gele verf

Ook wordt er in overleg met de gemeente gekeken naar uitbreiding van de zogenaamde signings op straat. Vorige maand zorgde het Centrummanagement al voor de gele (1,5 meter brede) afbeeldingen op de winkelstraatstenen.