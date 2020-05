'Ieder nadeel heeft zijn voordeel'

Schiedam - Dit bericht is ingezonden via nieuwestadsblad.nl. Iedere Schiedammer kan daar een bericht met foto insturen! Bart Bos? haalt een wijsheid van de oude meester aan.



'Terwijl iedereen op zijn of haar eigen manier lijdt onder de coronacrisis, geniet de natuur juist volop van deze break in de normale drukte van alledaags. Zo zijn sommige wateren zo kraakhelder geworden dat de onderwaterwereld zichtbaar is vanaf de bruggen.'