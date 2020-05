Burgemeester Lamers geeft toelichting bij coronaboetes: 'Meer dan elders overtredingen door groepen'

Schiedam - Burgemeester Cor Lamers heeft gisteravond een toelichting met betrekking tot 'coronaboetes' gegeven via de gemeentelijke website. Daarin stelt hij onder meer dat 'Schiedam, meer dan elders in de regio, te maken heeft met overtredingen door groepen'.



"Die specifieke situatie leidt tot een groter aantal boetes", stelt Lamers in zijn toelichting. "Sommige groepen stellen zich bovendien provocerend op. Vaak gaat het om groepen jongeren of arbeidsmigranten. Dit verschijnsel zien we met name op vrijdag- en zaterdagavonden. Een groep bestaat vaak uit wel 20 personen. Met evenzoveel boetes als gevolg."

De burgemeester gaat ook in op een incident dat afgelopen week in het NOS Journaal werd belicht. In het verslag van de NOS kwamen de Schiedamse goudsmeden Lou van Rossum en Taco Nijmans voorbij. Zij kregen een bekeuring omdat ze 'samenschoolden' in de tuin van de Grote of St.-Janskerk waar ze met de ouders van Taco (en dus met teveel mensen samen) een gebakje aten. Lamers: "Het incident in Schiedam vond al enkele weken geleden plaats. In de periode nadat bekend was gemaakt dat de tijd van waarschuwen voorbij is en dat daadwerkelijk zou worden opgetreden tegen samenkomsten. Van een samenkomst is sprake bij meer dan 2 personen. Op grond van de noodverordening zijn samenkomsten niet toegestaan. De betrokken personen liepen dus, al of niet bewust, het risico op een boete."

Tot slot benadrukt Lamers nogmaals het belang van de coronaregels. "Alleen samen kunnen we de verspreiding van het virus tegengaan en de druk op de zorg beperken. We zien aan de cijfers dat de aanpak werkt. Dat hebben we samen voor elkaar gekregen."

