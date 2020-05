Weer babynieuws uit Blijdorp, beschuit met blauwe muisjes! FILMPJE

Rotterdam - En wéér is er vrolijk babynieuws uit onze dierentuin! Er is een jonge banteng geboren, vaste bezoekers kennen ze wel; het zijn de rund-achtigen die samen met de Indische antilopen in de Maleise Bosrand van Diergaarde Blijdorp leven.

De nieuwe banteng is een mannetje en hij loopt al goed met moeder Joke mee. Ook de oma van het pasgeboren jong loopt in de wei.

Dierverzorger Melle wist de kleine net na de geboorte vast te leggen: