Nieuw grootste containerschip ter wereld op weg naar Rotterdam VIDEO

Schiedam/Rotterdam - Even waren we in de war bij dit bericht... Het grootste containerschip ter wereld? Dat nieuws hadden we toch al eens geplaatst? Oh, er is weer een nieuw schip het allergrootste! En dat gevaarte arriveert 3 juni in Rotterdam!



Het gloednieuwe grootste containerschip ter wereld is op 8 mei vertrokken uit China met een record van 19.621 TEU's aan boord. Met bestemming Rotterdam, woensdag 3 juni moet het de Rotterdamse haven binnenvaren.

HMM Algeciras is bijna 400 meter lang en 61 meter breed en heeft een TEU-capaciteit van 23.964, waarmee het nu 's werelds grootste containerschip is. Het vorige record voor de meeste containers was in handen van de MSC Gulsun, die in augustus 2019 met 19.574 TEU's aanmeerde in Rotterdam.