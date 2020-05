eerste oogst voedselbanktuin in 2020 prachtige radijsjes

Schiedam - Dit bericht is ingezonden via nieuwestadsblad.nl. Iedere Schiedammer kan daar een bericht met foto insturen! De eerste oogst van de Voedselbanktuin van seizoen 2020 is vorige week afgeleverd op de voedselbank: 'Prachtige radijsjes.'



'De vrijwilligers hebben de hele winter doorgewerkt om de tuin weer klaar te maken voor de oogst van dit jaar. Op Landvreugd hebben ze al vroeg in het jaar de radijzen gezaaid en met succes. Cliënten van de voedselbank kunnen dus ook deze zomer weer genieten van de verse en gezonde producten, die zonder kunstmest en bestrijdingsmiddelen worden gekweekt op de drie locaties: Landvreugd, Vijfsluizen en Wibautplein.

In 2019 zijn ruim 9000 tweepersoonsporties afgeleverd op de voedselbank, dit jaar rekenen we op weer net zo'n mooie opbrengst.'