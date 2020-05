Doe mij maar een lekker patatje Teerstoof met zwarte mayo...

Schiedam - Op 21 mei – Hemelvaartsdag - opent Zwart Nazareth haar deuren in hartje Schiedam. Toevallig? Ja, want deze naam is geen link naar een Bijbelse tekst. Creatief, toegankelijk, stoer en bovenal: erg lekker! In deze Snack&Bar aan de Hoogstraat 151c met een nu nog pop-up-achtige look en ingericht op de 1,5 meter samenleving, kun je straks terecht voor verse Belgische friet (patat voor mensen van boven de rivier) met verrassende ‘roetzwarte’ combinaties. Denk aan een klodder zwarte mayo op je patat of frikandel speciaal. Een malse Black Angus hamburger op een zwart broodje met een plak gitzwarte kaas. Als je dan toch even staat te wachten, neem een bakkie kachelkoffie voor 1 euro.



Eind vorige eeuw togen boeren uit het Belgische plaatsje Nazareth voor advies over jenever af naar Schiedam, waar de roetdampen van 390 branderijen toen al twee eeuwen de stad zwart blakerde. Schiedam en België blijken gewoon simpelweg gelijke voorkeuren te hebben als het om jenever en friet gaat. Patrick Verbeek, oprichter van Césant Horeca & Catering Groep, is 35 jaar geleden begonnen met een Delicatessenzaak op exact dezelfde locatie waar nu Zwart Nazareth zal verrijzen. Hij beseft dat een snackbar het tegenovergestelde is, maar toch vind je er straks wat van terug zoals de gitzwarte kaas met een vleugje frisse citroen en verrijkt met vitamine-D.

“Met Zwart Nazareth Snack&Bar wil ik in deze voor de horeca uitdagende tijden juist iets nieuws ‘in een oud jasje’ neerzetten. Daarbij ben ik een geboren en getogen Schiedammer en wil ik met de benaming Schiedam eren ”, aldus Verbeek.

"Voordat de coronacrisis uitbrak waren we volop bezig met het ontwikkelen van een nieuw foodconcept. Hierin staat (h)eerlijk voedsel gelijk aan meer vitaliteit en levensgeluk. Met dit concept gaan we hoe dan ook gewoon door omdat we geloven dat dit de toekomst is, zeker nu! Alleen nu de wereld er totaal anders uitziet en de horeca met moeite haar hoofd boven water kan houden, zijn ook wij als Césant Horeca & Catering Groep genoodzaakt om het over een andere boeg te gooien!" Verbeek legt uit dat Zwart Nazareth uit nood werd geboren: "We hebben 34 medewerkers thuis zitten omdat al onze locaties gesloten zijn sinds half maart, zoals bij vele andere horecabedrijven helaas..Wij hebben drie restaurants in Hogeschool Rotterdam en we doen de horeca in Bibliotheek Schiedam, die zijn allemaal gesloten."

Snack&Bar Zwart Nazareth is dagelijks geopend van 12.00 tot 20.00 uur. Nu nog alleen afhaal, binnenkort ook op afroep. Meer informatie vind je op www.zwart-nazareth.nl.