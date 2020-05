Schiedamse Aya (19) wint George Maduro Prijs 2020!

Schiedam - Vandaag, zaterdag 16 mei, zijn voor de vierde keer de Young Impact Awards uitgereikt aan jongeren die zich inzetten voor een betere samenleving. Aya uit Schiedam won de award in de categorie Community en sleepte ook nog eens de felbegeerde George Maduro Prijs in de wacht. Ze werd genomineerd vanwege haar grenzeloze inzet voor anderen in binnen- en buitenland, door onder andere roze waterputten te bouwen in Afrika. De kleur roze staat voor Aya symbool voor hoop. De Young Impact Awards zijn een initiatief van Young Impact, een van de grootste spelers op het gebied van jongeren en maatschappelijk bewustzijn in Nederland.



Aya heeft een zeldzame stofwisselingsziekte en daardoor een beperkte levensverwachting. Dat weerhoudt haar er echter niet van om bijna al haar tijd te steken in het helpen van anderen. Ze doet onder andere boodschappen voor alleenstaande ouders in Nederland en bouwt roze waterputten in Afrika. ‘’Tijd is momenteel het meest kostbare bezit van Aya en zelfs dat offert zij op om anderen te helpen. Aya is een échte heldin en verdient het daarom om in de voetsporen van George Maduro te treden,’’ aldus juryvoorzitter Gwen van Poorten.

‘’Het winnen van deze prijs is het bewijs dat niets je dromen in de weg hoeft te staan. Voor alle jongeren die altijd in hokjes zijn geplaatst en hier moeilijk uit wisten te komen, deze is voor jullie! Laten wij samen de wereld roze inkleuren,’’ aldus de winnares.

De andere winnaars

Het team van Gewoon mensen die mensen willen helpen won de award in de speciale categorie ‘Coronahulp’. Het initiatief van Amber (24), Naut (20), Jasper (23) en Thijs (23) is een schot in de roos om vraag en aanbod tijdens de coronacrisis bij elkaar te brengen. Binnen enkele dagen meldden meer dan 30.000 mensen zich vrijwillig aan om een ander te helpen.

In de categorie Environment kwam Sara Langeveld (17) uit Delfgauw als winnaar uit de bus. Zij ging als vertegenwoordiger van Nederlandse scholieren naar de Youth Climate Summit van de VN in New York. Daar sprak ze met Mark Rutte en andere wereldleiders over hoe we meer bewustzijn kunnen creëren rondom klimaatverandering.

De Rotterdamse Shanayla Abdoel (17) kreeg de meeste stemmen in de categorie Education. Gelijke kansen voor iedereen, dat is waar Shanayla zich voor inzet. Als voorzitter van de studentenraad wil zij dat iedere Rotterdamse student een kans krijgt, ongeacht waar je vandaan komt.

Seyfullah Semen (23) uit Almere won in de categorie Health en ontwikkelt een App, MedicinX, die voor meer transparantie binnen de gezondheidszorg gaat zorgen. Verkeerd medicijngebruik is doodsoorzaak nummer drie. MedicinX zorgt voor meer inzichten wat betreft het medicijngebruik van patiënten, voor behandelaars én familieleden.

Isa (19) won de award in de categorie 'Creativity'. Zij vindt het onacceptabel dat seksuele intimidatie tijdens het uitgaan zo ‘normaal’ wordt gevonden. Daarom organiseerde zij een posteractie tegen seksuele intimidatie in de kroeg, om een statement te maken tegen opdringerig gedrag.

Young Impact Awards

De Young Impact Awards zijn uitgereikt in zes categorieën. De zes winnaars streden vervolgens om de felbegeerde George Maduro Prijs, dé ultieme onderscheiding voor iemand die zich belangeloos voor de maatschappij inzet, naar het verhaal van oorlogsheld George Maduro en tevens Madurodam. Deze winnaar werd gekozen door Teun Toebes (Winnaar George Maduro Prijs 2019), Büsra Celik (Burgemeester Madurodam), Patrick Anthonissen (Directeur Young Impact) en Gwen van Poorten.

Young Impact Helpt

De uitreiking van de Young Impact Awards en George Maduro Prijs waren onderdeel van de online show Young Impact Helpt. Deze gratis show voor jongeren was vanmiddag via een livestream te zien om voor een positieve boost te zorgen tijdens de coronacrisis. Onder anderen Famke Louise, Teske de Schepper, Kris Kross Amsterdam en Bizzey droegen bij met een optreden en bijzondere gesprekken.