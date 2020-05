Corona huisartsenpost Schievliet verhuist naar de triagetent van Franciscus Vlietland

Schiedam - De Corona huisartsenpost Schievliet (CoronaHAP), die de afgelopen maanden was ondergebracht in de Margriethal, verhuist op dinsdag 19 mei naar de speciaal ingerichte triagetent voor de Spoedeisende Hulp van Franciscus Vlietland. De Spoedeisende Hulp en de Corona huisartsenpost huizen hier voorlopig samen.



De CoronaHAP is 24 uur per dag open. Hier kunnen patiënten terecht die door een huisarts gezien moeten worden en een verdenking op Corona hebben. Daarmee is de locatie in de Margriethal opgeheven.

Patiënten met klachten moeten eerst contact opnemen met de eigen huisarts en tijdens avonden, nachten en weekenden met de eigen huisartsenpost. Indien nodig wordt er een afspraak gemaakt op de CoronaHAP in de tent. Op de Coronahuisartsenpost wordt niet getest op Corona. Patiënten worden op deze post onderzocht, behandeld en indien nodig doorverwezen naar het ziekenhuis.

De zorg op de Coronahuisartsenpost in Schiedam is er voor alle patiënten van de huisartsen in Maassluis, Schiedam en Vlaardingen.

Geen Corona?

Patiënten die geen Corona gerelateerde klachten hebben, kunnen net als altijd in de avonden, nachten, weekenden en op feestdagen terecht bij Huisartsenposten Schievliet, locatie NWN.

Om alle zorg veilig te laten verlopen, heeft de huisartsenpost samen met de Spoedeisende Hulp van Franciscus Vlietland uitgebreide voorzorgsmaatregelen genomen.

De CoronaHAP in de Margriethal werd in maart ingericht door de GHOR, het geneeskundige onderdeel van de Veiligheidsregio, de gemeente Schiedam, Huisartsenpost Schievliet locatie NWN, het Rode Kruis en andere partijen. De samenwerking tussen deze partijen is heel soepel verlopen en Huisartsenposten Schievliet bedankt een ieder voor de fijne samenwerking en enorme inzet.