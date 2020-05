HVS presenteert e-book 'Om niet te vergeten' ook in drukvorm

Schiedam - Op donderdag 14 mei krijgt Koos Scheijbeler, voorzitter van de Stichting tot Viering en herdenking van Nationale Feest- en Gedenkdagen, de eerste gedrukte versie van het boek ‘Om niet te vergeten’ op virtuele wijze overhandigd. De Historische Vereniging Schiedam (HVS) heeft ter gelegenheid van 75 jaar bevrijding van Nederland eerder een e-book aangeboden aan haar leden. Dankzij een gift van het De Groot Fonds heeft de HVS nu ook een beperkte oplage laten drukken speciaal voor haar leden, die geen e-mail hebben.



De uitgave ‘Om niet te vergeten’ bevat verhalen over gebeurtenissen voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog en de bevrijding, die zijn gepubliceerd in het blad Scyedam in de periode 1975-2019. Via e-mail ontvingen leden begin mei een verwijzing naar dit e-book, waarmee zij dit gratis op computer of E-reader konden binnenhalen. Een initiatief dat helemaal past in de voornamelijk digitale sociale samenleving, waarvan we momenteel deel uitmaken.

Op deze actie kwamen positieve reacties. De Historische Vereniging Schiedam besloot daarop de mogelijkheden te onderzoeken om daarnaast een aantal boeken te laten drukken. Het De Groot Fonds bood met een gift uitkomst. ‘Om niet te vergeten’ is gedrukt in beperkte oplage bij drukkerij Kapsenberg van Waesberge. HVS-leden die geen toegang hebben tot het digitale netwerk, kunnen zich aanmelden voor een gedrukt exemplaar. Zij krijgen binnenkort een brief hierover thuisgestuurd.

Het initiatief voor het e-book is genomen door HVS-lid Siem Rosman. Uiteindelijk heeft Paulus de Beer samen met Siem Rosman, Sjaak Meijer en Jos de Waardt een huzarenstukje geleverd: ‘Om niet te vergeten’ telt 264 pagina’s met tientallen verhalen van verschillende auteurs. Sommige verhalen hebben mede als bron gediend voor het standaardwerk ‘Schaduwen over Schiedam’, dat in 1995 is verschenen. Veel andere artikelen met herinneringen van mede-Schiedammers, die in Scyedam zijn opgetekend, vormen bij elkaar een zeer gevarieerde aanvulling en een verbreding van kennis over de periode 1940-45.

Mede daarom is de HVS verheugd het boek te presenteren aan de voorzitter van de Stichting tot Viering en herdenking van Nationale Feest- en Gedenkdagen. De overhandiging zal, in verband met de coronacrisis, op virtuele wijze plaatsvinden via Teams. Namens de initiatiefnemers zal Siem Rosman het boek donderdag 14 mei om 15.00 uur overhandigen aan Koos Scheijbeler. Daarna gaat er naar de leden zonder e-mail een brief met een antwoordstrook om zich aan te melden voor een gedrukt exemplaar.

Op de HVS-website www.scyedam.nl staat aangegeven hoe deze uitgave op een computer of laptop kan worden binnengehaald.