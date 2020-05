VvE in Groenoord kan 15% minder energie verbruiken!

Schiedam - De VvE Willem Landréplein in Groenoord gaf als eerste gehoor aan de oproep van het Servicepunt Woningverbetering om een gratis onderzoek naar de verwarmingsinstallatie van het complex te laten uitvoeren. Dat kan eigenaren een flinke energiebesparing opleveren. Wethouder Jeroen Ooijevaar van o.a. Milieu en Duurzaamheid overhandigde – op gepaste afstand - donderdag 14 mei het eerste adviesrapport over de blokverwarming in het complex aan het bestuur van de Vereniging van Eigenaren.



Het bestuur van de VvE is erg blij met de aanbevelingen in het rapport. Len van Kampen, beheerder van de VvE: “Als we de adviezen opvolgen, kunnen wij met minimale aanpassingen het energieverbruik gaan verlagen met 15%. Onze ketels staan afgesteld op 90 oC, dat is eigenlijk te hoog. 70 oC zou voldoende moeten zijn, maar dan krijgen veel bewoners hun woning niet warm. We kunnen de sensor die de buitentemperatuur meet, verplaatsen naar de noordzijde. Ook kunnen we enkele pompen met vaste instelling vervangen door toerengeregelde pompen en zouden we ‘slimme’ radiatorkranen kunnen plaatsen. Daarna kunnen we de aanvoertemperatuur lager gaan instellen.”

Blokverwarming

De meeste flats in Groenoord maken gebruik van blokverwarming. Ergens in het gebouw is er een stookhok met een centrale verwarming. Vanuit dit centrale punt vervoeren buizen de warmte naar de radiatoren in de woningen. Bewoners hebben dus geen eigen cv-ketel nodig. Wie dicht bij dat centrale verwarmingspunt woont, hoeft amper te stoken. Woon je aan het eind van de buis, dan is de woning nauwelijks warm te krijgen. Het is een veelgehoorde klacht over blokverwarming. In dat geval kiest een VvE er meestal voor om de aanvoertemperatuur van het warme water te verhogen. De gevolgen zijn vaak een hoger energieverbruik én een hogere energierekening. De oorzaak van het probleem zit ‘m vaak in een onjuiste afstelling van het verwarmingssysteem.

Subsidie voor gratis onderzoek

Wethouder Ooijevaar is erg blij dat de VvE Willem Landréplein besloten heeft om het gratis onderzoek te laten uitvoeren. “Als de VvE besluit om de adviezen op te volgen krijgen 42 appartement eigenaren een lagere energierekening. Met het rapport kan het VvE bestuur eenvoudig offertes bij installatiebedrijven opvragen. Ik roep ook andere VvE’s op om zich aan te melden voor deze actie van het Servicepunt Woningverbetering.” Het Servicepunt Woningverbetering kan het gratis onderzoek aanbieden met een landelijke subsidie van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) waarmee ook particuliere eigenaren energiebesparende producten met korting kunnen bestellen. Het Rijk heeft een subsidie verdeeld over meerdere gemeenten.

Meer informatie of aanmelden?

Heeft uw VvE blokverwarming? Meld u dan aan bij het Servicepunt Woningverbetering. Het aantal beschikbare onderzoeken is beperkt. VvE’s kunnen een mail sturen naar info@servicepuntwoningverbetering.nl onder vermelding van VvE Blokverwarming. Ook voor particuliere huiseigenaren levert het juist inregelen van de cv-installatie een energiebesparing op. Vraag het Servicepunt Woningverbetering om advies over eventuele subsidiemogelijkheden.

Servicepunt Woningverbetering

Het Servicepunt Woningverbetering is hét loket in de stad waar huiseigenaren en VvE’s terecht kunnen met vragen over woningverbetering en funderingsherstel. Het Servicepunt Woningverbetering wil huiseigenaren en VvE’s graag bewust maken van de noodzaak om het energiegebruik te verlagen en zo energie te besparen. Zo kunnen huiseigenaren hun woonlasten verlagen en het wooncomfort en de waarde van hun huis verhogen. De adviseurs van het servicepunt ondersteunen huiseigenaren en VvE’s met praktische hulp. Dit kan gaan over onderhoud en verduurzaming, maar ook over financieringsmogelijkheden en subsidies. Informatie over het gratis onderzoek voor VvE’s en de kortingsactie voor particuliere huiseigenaren is te vinden op www.servicepuntwoningverbetering.nl.