Bakkerij Remmerswaal behaalt MVO-Keurmerk met uitzonderlijke score!

Schiedam - Bakkerij Remmerswaal heeft met de winkel in winkelcentrum Hof van Spaland de afgelopen periode fors geïnvesteerd in verduurzaming. Zo is de verlichting in de brood- en banketbakkerij in de ’s-Gravelandse Polder vervangen door LED verlichting en zijn er recentelijk maar liefst 352 zonnepanelen op het dak geplaatst. Deze installatie wekt de energie op van het gemiddelde verbruik van ruim 40 gezinnen. Ook heeft Bakkerij Remmerswaal meerdere werknemers aangenomen met afstand tot de arbeidsmarkt. Al die duurzame activiteiten worden nu beloond met het MVO-Keurmerk!



Bakkerij Remmerswaal had zich ten doel gesteld om het MVO Keurmerk te behalen. Het keurmerk wordt enkel uitgereikt aan bedrijven die bovengemiddeld goed scoren op het gebied van People (mensen), Planet (milieu) en Profit.

De Keurmerkcommissie stelde een vooronderzoek in. Hierbij werd duidelijk dat Bakkerij Remmerswaal een voorloper is in de bakkersbranche. Voorzitter Peter van Duijn: ‘We weten van de oprichting van een duurzame werkgroep in 2016. De branche erkende echter toen al dat MVO te veel een ondergeschoven kindje blijft.’

Wat dat betreft kon de aanmelding van de bakkerij op alle lof rekenen, het bewijsmateriaal bleek zelfs sterker dan de gemiddelde MVO-Audit. Zo waren er uitschieters als het gaat om het component People. Het duurzame personeelsbeleid uit zich niet alleen in de aandacht voor opleidingen, tevens worden mensen met een beperking bewust aangenomen. Daarnaast wordt er meegewerkt aan de Participatiewet.

Maar, het meest bijzondere toetsmoment bleek bij eis 2.6: ‘Wordt er actief ingezet op goede arbeidsomstandigheden om duurzame inzetbaarheid te bewerkstelligen, waarbij zowel de sociale en fysieke veiligheid de aandacht heeft?’ Bakkerij Remmerswaal gebruikt namelijk een automatische bakblikbelader die de blikken automatisch vult, leegt en terugplaatst in de ovenwagen. Daarmee is dit fysieke werk tot nul gereduceerd, de inspecteur kende op deze eis dan ook de volle score toe.

Al met al slechts een greep uit het uitgebreide MVO-beleid van het vooraanstaande team van Remmerswaal. De overall score kwam zo uitzonderlijk hoog uit dat er gesproken mag worden van een zeer succesvolle audit. Het bijbehorende certificaat is dan ook met trots in ontvangst genomen door Richard Remmerswaal. Bakkerij Remmerswaal is tevens de eerste bakkerij in Nederland die dit certificaat heeft mogen ontvangen.