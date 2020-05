Bizarre crash: Automobilist rijdt bushokje omver op Horvathweg

Schiedam - Op vrijdag 15 mei heeft er even voor twaalf uur een ongeval plaats gevonden op de Horvathweg in Schiedam. Een automobilist is over de middenberm op de verkeerde weghelft terecht gekomen en vervolgens terug over de middenberm geschoten en in het bushokje terecht gekomen.



Van het bushokje is na de klap weinig meer over. Er ligt overal glas. Ook de brandweer werd opgeroepen. De politie gaat het glas van de weg halen. Het slachtoffer is nagekeken in de ambulance en inmiddels naar het ziekenhuis gebracht.