Manuel en Marjolein uit Schiedam winnen 100.000 euro in BankGiroloterij!

Schiedam – Een droom is werkelijkheid geworden voor Manuel en Marjolein uit Schiedam. Zij hebben in de trekking van de BankGiro Loterij een bedrag van 100.000 euro gewonnen. Vorig jaar was er ook al een inwoner uit Schiedam die bij de BankGiro Loterij in de prijzen viel. Manuel en Marjolein werden verrast met een videogesprek vanuit het Scheepvaartmuseum, een van de culturele partners van de BankGiro Loterij.



Gewoonlijk reikt een ambassadeur van de BankGiro Loterij de 100.000 euro cheque live aan de winnaar uit bij een van de culture partners die de loterij ondersteunt. Die feestelijke uitreikingen slaat de loterij voorlopig over vanwege de voorschriften rond het coronavirus. Winnaars worden nu telefonisch of per brief op de hoogte gesteld van het goede nieuws.

Manuel en Marjolein weten wel raad met hun prijs: "We willen ooit een huisje bouwen op Kaapverdië en daar genieten van onze oude dag."

De BankGiro Loterij maakt iedere dag de winnaar van een prijs bekend. Alle dagen gaat er 10.000 euro uit, elke week 100.000 euro en iedere maand wint een deelnemer van de loterij maar liefst 1 miljoen euro. De BankGiro Loterij is de cultuurloterij van Nederland: niet alleen deelnemers winnen, ook tal van culturele organisaties zoals musea, molens en monumenten. Met minimaal 40 procent van ieder lot dragen 700.000 BankGiro Loterij-deelnemers maandelijks bij aan cultuur in Nederland. Hierdoor kon de Loterij in 2020 een recordbedrag van 84,3 miljoen euro verdelen onder 77 culturele organisaties.