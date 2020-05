Garage van Dalen verhuist van Vlaardingen naar Schiedam

Het pand van Garage van Dalen in Schiedam aan de Fokkerstraat 481 in Schiedam. (Foto: )

Schiedam - Garage van Dalen Vlaardingen verhuist per 18 juli haar activiteiten en medewerkers naar de hoofdvestiging in Schiedam. Vanuit de vestiging aldaar zullen de klanten uit Vlaardingen en omgeving kunnen rekenen op de service van Van Dalen.



Garage van Dalen centraliseert haar activiteiten om zo goed mogelijk op de toekomst te zijn voorbereid. Directeur Jan van Dalen: “Wij willen in de toekomst onze dienstverlening naar een nog hoger plan tillen. Met deze kwaliteitsverbetering zijn forse investeringen gemoeid. Naast investeringen in personeel en werkplaatsapparatuur zullen wij maximaal investeren in de merkbeleving van het merk Hyundai, waarbij elektrische en waterstof auto’s de pijlers van de toekomst zijn. Met deze verhuizing kunnen wij garant blijven staan voor de hoogste kwaliteitsnormen.”

De vestiging van Van Dalen in Vlaardingen blijft t/m 17 juli geopend. Tot die tijd kunnen klanten gebruik blijven maken van de dienstverlening zoals men dat gewend is. Van de aankoop van een auto tot schadeherstel en van APK keuring tot onderhouds- en garantiewerkzaamheden. Vanaf maandag 20 juli kunnen de klanten dan terecht in Schiedam. Garage van Dalen viert in oktober alweer haar 58-jarig jubileum.