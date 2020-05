SOBO wil spreekuren vanaf 3 juni hervatten

Schiedam - Als op 1 juni aanstaande de coronamaatregelen inderdaad worden versoepeld zoals de regering in het vooruitzicht heeft gesteld, kan SOBO (Schiedams Overleg Bewoners Organisaties (SOBO).met ingang van woensdag 3 juni eindelijk weer de spreekuren hervatten.



Nadere bijzonderheden over hoe dat met de regels die dan nog wel gelden kunnen vormgeven, volgen.

Indien u op woensdag 3 of donderdag 4 juni gebruik wilt maken van het spreekuur, mail uw vraag dan alvast naar secretariaat@soboschiedam.nl of spreek uw boodschap (plus naam, aard van uw vraag en telefoonnummer) in op 010 3136500. SOBO kan de belangstelling dan beter inschatten en erop anticiperen. Bovendien kunnen zij u dan persoonlijk op de hoogte stellen.