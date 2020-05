Twee vuurwapens en 250 hennepplanten in woning aangetroffen

Schiedam - Bij een inval in een woning aan de Jan van Avennesstraat heeft de politie gisteren, woensdag 13 mei, zo'n 250 hennepplanten en twee vuurwapens aangetroffen. Ook de stroom werd illegaal afgetapt. De politie stelt een nader onderzoek in naar de eigenaren (er waren geen mensen aanwezig tijdens de inval) en vraagt iedereen met informatie zich te melden.





De actie betrof een samenwerking tussen de gemeenten en politie in het kader van de aanpak van ondermijning. Heeft u signalen van ondermijnende activiteiten of strafbare feiten. Ziet, hoort, ruikt u onraad? Heeft u het gevoel dat er iets niet pluis is? Meld het. Altijd. Bel 112 als elke seconde telt en 0900-8844 bij geen spoed, wél politie. Melden kan ook anoniem. Kijk daarvoor en het gehele bericht op de website politie.nl.