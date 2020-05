De eerste poëtische lichtpuntjes gesignaleerd in Schiedam!

Schiedam - Schiedam, wees alert! Op verschillende plekken in de stad zijn poëtische lichtpuntjes gesignaleerd. Houd niet in, neem ze tot je en laat je verrassen!



Vanaf vandaag is het zover: overal in het Schiedamse straatbeeld kun je ze twee weken lang tegenkomen. De Dichtpuntjes die de Schiedamse ontwerpster Anouk van Mil en Stadsdichter Yvette Neuschwanger hebben verzameld. Uit de 84 dichtregels die ze na hun oproep hebben ontvangen, zijn er 18 geselecteerd. Aangevuld met dichtregels van de dames zelf, vormen zij de 20 Dichtpuntjes die komende tijd overal in Schiedam opduiken. Om anderen in deze bijzondere tijden te inspireren, even anders laten kijken of een glimlach op het gezicht brengen. Lichtpuntjes in de stad brengen. Of in dit geval dichtpuntjes!

Op safari?

“De Dichtpuntjes vind je onder andere levensgroot terug op reclameborden, verspreid over Schiedam”, vertelt Anouk. “Met dank aan het Literair Gezelschap Schiedam, dat ons project financieel ondersteunt. En dankzij een gul gebaar van Centercom, die de reclameborden exploiteert, mogen ze daar zelfs een week langer hangen”. Tot eind mei kun je dus op stadssafari om de verschillende Dichtpuntjes in het wild te spotten. Voor wie gericht op zoek wil: de exacte locaties zijn ook terug te vinden op de Facebookaccounts van de Schiedamse Stadsdichter en Anouk's ontwerpbureau MILC.

Met dank aan Drukkerij Segers, die spontaan aanhaakte bij het project, kun je de Dichtpuntjes straks ook in kleiner formaat tegenkomen. In het stadscentrum bijvoorbeeld, maar ook in winkelcentrum Spaland en winkelstraten Nolenslaan en Groenelaan. “Alle inzenders die het tot een Dichtpuntje geschopt hebben, krijgen ook hun eigen dichtregels op A3 formaat persoonlijk overhandigd”, aldus Anouk.

Winactie

In eerste instantie hadden beide dames ook een selfie-actie voorbereid. “Maar je merkt dat nu de maatregelen versoepeld zijn, het steeds drukker wordt op straat”, aldus de Schiedamse stadsdichter. “Het lijkt ons niet handig om mensen daarin aan te moedigen, dus we laten deze actie nu voor wat het is. Natuurlijk hebben we vooraf een tas vol poëzie beloofd te verloten en dat gaan we ook nog steeds doen. Alleen vullen we deze winactie op een andere manier in, door mensen straks via Facebook te laten stemmen op hun favoriete Dichtpuntje.”