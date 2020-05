BuurtAED actie van start in Schiedam-West

Schiedam - Bewoners van de Vlaardingerdijk omgeving Vijfsluizen in Schiedam-West zijn een BuurtAED actie gestart voor een AED die 24/7 beschikbaar is. 'Na meerdere reanimatie meldingen in de omgeving waar burgerhulp verleners op reageerden maar geen AED in de directe omgeving zijn wij deze actie gestart om zo de buurt veiliger te maken.'



Op dit moment is er al 1.597 euro opgehaald door de wijk bewoners en zitten we op 59% van het benodigde bedrag, Met nog 1070 euro te gaan moet het haalbaar zijn om de AED te realiseren.

Meer weten over deze actie? Kijk dan op www.buurtaed.nl en zoek op 3117 Vlaardingerdijk Schiedam.