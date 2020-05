Theater aan de Schie neemt deel aan Open Locatiedag

Schiedam - Theater aan de Schie biedt meer dan alleen voorstellingen. Het theater is ook dé plek voor allerlei evenementen. Benieuwd naar Theater aan de Schie als evenementenlocatie? Donderdag 14 mei is een digitale bezichtiging mogelijk tijdens de Open Locatiedag 2020 van Locaties.nl.



Donderdag 14 mei vindt de Open Locatiedag van Locaties.nl plaats. Het is dé manier om vanaf uw (thuis)werkplek de mooiste evenementenlocaties te bekijken. Deze digitale bezichtiging bespaart u tijd, reiskosten én u krijgt de mogelijkheid om al uw vragen te stellen.

Theater aan de Schie doet mee aan deze Open Locatiedag. Theater aan de Schie is dé locatie voor uw evenement. Van bedrijfsfeesten, recepties en congressen tot muziekfestivals, schoolvoorstellingen en multiculturele activiteiten. Het kan allemaal in het theater. Wilt u op een makkelijke en verantwoorde manier Theater aan de Schie bezichtigen? Kijk donderdag 14 mei live mee met een online rondleiding. De rondleidingen vinden plaats om 12.00, 12.45, 13.30 en 14.15 uur. De livestream is te vinden via https://bit.ly/open-locatiedag