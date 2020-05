Oudste brandersmolen krijgt gedicht op zijn verjaardag

Schiedam - Zaterdag 16 mei is het precies 250 jaar geleden dat de eerste steen werd gelegd voor moutmolen De Drie Koornbloemen. Stadsdichter Yvette Neuschwanger-Kars heeft voor deze gelegenheid een gedicht geschreven.



Iedereen kent de reuzen van Schiedam; die enorme mout- of brandersmolens die maalden voor de honderden jeneverbranderijen in de stad. Weinig mensen weten echter wat de oudste nog bestaande molen is. Met het bouwjaar 1770 is dat zonder twijfel molen De Drie Koornbloemen aan. Alle oudere molens zijn verdwenen en de volgende in rij is molen De Palmboom. Maar van deze molen uit 1781 resteerde alleen nog een stomp voordat hij in de jaren 90 werd herbouwd.

De Drie Koornbloemen aan de Vellevest is duidelijk herkenbaar door de deels gestucte buitenkant en de aangebouwde molenaarswoning. Wie de molen beklimt, proeft dankzij het originele interieur echt de oude geschiedenis van deze molen. Daarbij is ook heel goed te zien dat veel molens allerlei andere functies kregen tijdens de neergang van de jeneverindustrie. Zo werd de molen ooit ingericht als bakkersmolen, is er rijst gepeld en veevoer gemalen. Onlangs zijn alle losse onderdelen op de verschillende zolders weer zo neergezet, of zelfs werkzaam gemaakt, dat bezoekers kunnen zien en ervaren hoe alles heeft gewerkt en waar het voor diende.

Stichting De Schiedamse Molens had gepland dit afgelopen Molendag aan het publiek te kunnen presenteren. Dat ging helaas niet door als gevolg van de landelijke Corona-richtlijnen. Nu hoopt zij tijdens de Open Monumentendagen in september toch nog deze jarige molen in het zonnetje te kunnen zetten. Aanstaande vrijdag, op zijn verjaardag, zal alvast het geschenk van de Schiedamse stadsdichter op de deur van de molen te lezen zijn.