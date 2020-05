Afhaalservice Bibliotheek Schiedam meteen een groot succes

Schiedam - De afhaalservice waarmee de Bibliotheek Schiedam deze week is gestart is een groot succes. Reden om de service uit te breiden naar 7 dagen in de week, dus ook in het weekend, van 10.00 – 14.00 uur.



Leden van de bibliotheek kunnen op de vertrouwde manier via de website of app boeken reserveren. Ze ontvangen een e-mail of telefoontje er bevestiging. “We hebben ongeveer een werkdag nodig om de reservering te verwerken”, aldus Monique Verweijmeren, programmaleider bij de Bibliotheek. ”Je kunt ook boeken inleveren. Verpak alles dan in een plastic tas, dan nemen wij ze in. Voorlopig betaal je geen boetes voor boeken die te laat zijn.”De Bibliotheek Schiedam vraagt bezoekers zich aan de bekende afspraken te houden:• Houd 1,5 meter afstand

Heb je klachten, blijf dan thuis

Kom indien mogelijk alleen

De Bibliotheek Schiedam biedt de Afhaalservcie aan tot en met zondag 24 mei. Maandag 25 mei gaat de Korenbeurs open voor publiek.