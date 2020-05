Alles over de wereld van hommels

Schiedam/Regio - Natuurlijk Delfland organiseert een tentoonstelling Kijk eens naar Hommels in de coöperatieve natuurwinkel Odin in Delft, Papsouwselaan 7-13. De tentoonstelling is geopend van ma - za: 08.30 - 18.00 en bij genoeg interesse blijft deze tot eind juni staan.



In de tentoonstelling wordt er een beeld gegeven wat hommels zijn, op welke planten ze voorkomen, welke soorten er zijn en een blik in het nest gegeven. Ook wordt er aandacht gegeven aan de actie Help de steenhommel. Met deze actie wordt een oproep gedaan om naar dit soort uit te kijken, te fotografen en te helpen. Deze actie loopt tot en met juni.

Om aan deze actie mee te doen heeft Natuurlijk Delfland een informatiebrief uitgebracht om de steenhommel te herkennen en te helpen. Er is ook een bouwinstructie om zelf een hommelkast te maken en in de tuin te plaatsen. Vraag de informatiebrief en bouwinstructie bij Natuurlijk Delfland aan via afdelingDelfland@knnv.nl.

De steenhommel komt voor in tuinen, parken en in bermen en is te herkennen aan de rode kont. Hommels bestuiven ook in koudere perioden, door hun haren en het vermogen zich warm te trillen kunnen zij ook als het kouder is vliegen.

Het is een mooie ervaring om een steenhommel in eigen tuin te herkennen en te helpen. Door het verstenen van tuinen zijn er minder bloeiende planten waar dit soort weinig voedsel kan vinden.

Deze actie is bedoeld voor inwoners uit het werkgebied van Natuurlijk Delfland of te wel de gemeenten Delft, Lansingerland, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk en Westland, en Ypenburg-Leidschenveen.

Wat is en doet Natuurlijk Delfland?

Natuurlijk Delfland staat voor een natuurlijke leefomgeving. Een vereniging waarvan de leden actief bezig zijn met natuurstudie, natuureducatie en natuurbescherming. Via deze activiteiten komen we tot een duurzame en robuuste natuur.

Door excursies, lezingen, cursussen, inventarisaties, advisering en natuurbeheer worden deze doelen vorm gegeven. De activiteiten zijn in drie categorieën te verdelen: voor de gezelligheid, voor mensen die meer willen weten en voor specialisten. Dit alles rond onderwerpen van de natuur bij ons in de buurt.

Elk jaar kent een groot thema. In 2020 is het thema Natuurinclusief. Elk seizoen wordt gevraagd om naar één plantensoort of een dier uit te kijken.

Natuurlijk Delfland voelt zich verantwoordelijk voor het gebied, dat zich uitstrekt van de Noordzeekust tot aan de Rottemeren en tussen de A12 en de A20. Dit gebied bezit prachtige parken, cultuurlandschappen en natuurgebieden, ook particuliere tuinen worden steeds belangrijker voor de natuur.

Meer informatie is te vinden op de website: www.knnv.nl/afdelingDelfland.