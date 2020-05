Creatieve invulling gezocht voor Schiedamse brugwachtershuisjes

Schiedam - Schiedam kent een aantal oude brugwachtershuisjes bij de Ooievaarsbrug, de Oranjebrug en de Hoofdbrug. Als experiment roept de gemeente Schiedam lokale kunstenaars, culturele ondernemers en bewoners op om op zoek te gaan naar mooie creatieve ideeën voor de brugwachtershuisjes.



“De brugwachtershuisjes staan op mooie plekken en daarom zoeken we naar een aantrekkelijke uitstraling van de huisjes, die recht doet aan het stukje cultureel erfgoed. Het idee moet iets toevoegen aan de stad”, aldus Duncan Ruseler, wethouder Cultuur en Monumenten van de gemeente Schiedam. Hij hoopt op veel animo van kunstenaars uit de directe omgeving. Per huisje stelt de gemeente een startbudget van € 1.000,- beschikbaar. Nog deze zomer hoopt de gemeente samen met de Stichting Brugwachtershuisjes en de Stichting Mooi Werk de eerste ideeën te realiseren.

Meer betekenis voor de wijk

Projectleider Lotti Hesper van de landelijke Stichting Brugwachtershuisjes vindt het mooi dat Schiedam het voortouw neemt om de huisjes naast de technische functie ook meer betekenis voor de wijk te geven. De huisjes kunnen bijvoorbeeld als informatie- of reclamezuil worden gebruikt. Zo vertelt het huisje van de ’s-Gravelandsebrug door de bestickering over de historische trekvaart. Verder kan de binnenkant van een huisje bijvoorbeeld worden voorzien van kunstuitingen, zodat er een tijdelijke en wisselende expositieruimte ontstaat. Belangstellenden kunnen tot en met 31 mei ideeën indienen via www.brugwachtershuisjes.nl.

Nog geen dubbel gebruik

In andere steden wordt een aantal brugwachtershuisjes gebruikt voor verhuur, bijvoorbeeld voor een kiosk, kapper of hotelsuite. Dit is in Schiedam (nog) niet mogelijk. In de brugwachtershuisjes zit een technische installatie om de brug te bedienen. Als de huisjes op een later moment worden gerenoveerd, wordt naar de mogelijkheden gekeken om in het nieuwe ontwerp de techniek van de rest van het huisje te scheiden. Misschien kan in de toekomst ander gebruik worden goedgekeurd.

Stichting Brugwachtershuisjes

Stichting Brugwachtershuisjes heeft als doel om leegstaande brugwachtershuisjes een nieuwe bestemming te geven. Brugwachtershuisjes zijn vaak zorgvuldig ontworpen huisjes op markante plekken in een stedelijke of landelijke omgeving. Nederland is met zo’n 1.000 brugwachtershuisjes waarschijnlijk het land met de meeste brugwachtershuisjes in de wereld. Bijna 10% van dit typisch cultureel erfgoed wordt nu hergebruikt. De stichting heeft de overtuiging dat een positieve beleving van deze huisjes het beste wordt gewaarborgd door deze een nieuwe functie te geven.

Stichting Brugwachtershuisjes initieert en stimuleert dit hergebruik met een kenniscentrum, projecten en beheer. Denk aan expertmeetings, onderzoeksopdrachten, adviesdiensten, culturele programma's, herbestemmingsprojecten en het verbinden van eigenaren en gebruikers.