Column - Blijven wij verstandig?

'Natuurlijk was ook ik van de partij toen er weer een nieuwe persconferentie werd gepresenteerd. Dit keer was onze premier Mark Rutte in gezelschap van Hugo de Jonge en natuurlijk onze inmiddels beroemde doventolk Irma Sluis op de achtergrond. Als ik haar zie dwaalt mijn aandacht altijd af van de spreker, sorry Mark, maar na weken probeer ik elke keer weer of ik haar begrijp.

Waar ik al bang voor was werd bekend gemaakt: wij gaan versoepelen, maar of dit zo verstandig is? Natuurlijk de economie ligt volkomen op zijn gat, bedrijven gaan failliet, maar ik zie tegelijkertijd nog steeds veel te veel sterfgevallen en ziekenhuis opnames. Ik ben geen LOI-viroloog en totaal niet deskundig, maar als ik nu zie hoe mensen met hun 'vrijheid' omgaan, hou ik mijn hart vast.

Wij mogen weer naar de kapper, pedicure en fysiotherapie, wel onder voorwaarden, nu is het voor iedereen anders wat men belangrijk vindt. Maar sommige maatregelen zijn zo dubbel, dat is bijna niet uit te leggen, tenminste IK begrijp het niet. De lagere school mag weer naar school, maar hoe leg je uit dat je 8 weken niet naar je oma of opa mocht, maar nu wel naar school waar de juffrouw of meester ook tegen de 60 loopt.

Wie gaat die pleister plakken als er een kind is gevallen? Wie gaat een kind troosten als hij verdriet heeft? Het zal nog een hele toer worden om je kind op school af te leveren, want ouders zijn niet welkom op het schoolplein.

Ook mogen na 1 juni de terrassen weer open, maar of dit een succes gaat worden met die 1,5 meter maatregel... Leuk als je beschikt over een groot terras, maar zo sneu voor zaken met een klein terras, daar kan je niet van bestaan. Dat geldt ook voor sportscholen, ook al heb je veel ruimte en heb je veel voorbereidingen getroffen, het mag niet. Er zijn zoveel regels dat zelfs de toezichthouders het niet meer weten. Terwijl ik dit schrijf is er een nieuwe regel van kracht, bij 25 verpleeghuizen wordt een vast familielid toegestaan.

Waarom maar 25 verpleeghuizen? Liggen in die andere tehuizen geen senioren weg te kwijnen aan eenzaamheid? Voor deze mensen is het net oorlogstijd, alleen wordt er nu niet geschoten, maar wel opgesloten.

Zelf maar onze vakantie geannuleerd, net als naar schatting 5 miljoen anderen zit een reis naar het buitenland er niet in, maar zoals ik al eerder schreef: 'omdenken in positiviteit', want nu hou ik geld over, maar zoals het programma Straatarm of Stinkend rijk stelt: maakt geld gelukkig? Nee, het is gemakkelijk als je het kan uitgeven. Alleen dat lukt op dit moment niet, terwijl de economie er op zit te smachten.

Het leven zal na de coronatijd nooit meer zijn zoals vroeger.'

