Excelsior'20 overstag: nu ook prestatief voetbal op zaterdag

Schiedam - Excelsior’20 is overstag. In Thurlede werd er al wel op zaterdag gevoetbald maar dat viel onder de noemer breedtesport. Binnen de club werd al tal van jaren geopperd om de overstap naar prestatief zaterdagvoetbal te maken. Dat werd echter in de hoek gezet met “we zijn een zondagclub”. Nu komt er dan toch echt van.



(Door Gerard S. Verver)

Overigens vindt Excelsior'20’s voetbalvoorzitter Zoran Nikolic niet dat zijn club overstag gegaan is. “We hebben de laatste jaren nauwgezet gevolgd wat de trend was. Die was eigenlijk wel duidelijk. In deze regio zag je steeds meer clubs kiezen voor de zaterdag. Kijk maar naar de cijfers: het aantal zondagelftallen is gekrompen van 212 naar 107. Is gehalveerd. We zijn de discussie binnen de club daarover nooit uit weg gegaan en stelden ons de vraag: wat willen we er mee? Gaan we met de zondag naar de zaterdag en beginnen er in de vierde klas."

Weekendvoetbal

Voorlopig werd besloten om de ontwikkelingen rond ‘weekendvoetbal’, waarbij zaterdag- en zondagclubs zouden worden samengevoegd, af te wachten. “Die bundeling kwam niet. Maar inmiddels merkten we wel dat er binnen de club jongeren waren die voor de zaterdag kozen. Die zeiden: we gaan niet graag weg, maar ook niet op zondag spelen. Die vertrokken dus.”

Netwerk

Dan was er natuurlijk de vraag bij het bestuur hoe het aanhaken van prestatief zaterdagvoetbal verwerkt zou worden. “We hebben het aangekaart en merkten tot onze opluchting dat het vrij positief ontvangen werd.” Met wel de toevoeging dat de zondag het vlaggenschip blijft.

Dan volgt natuurlijk de vraag: hoe hengel je in korte tijd een representatieve spelersgroep bij elkaar die in de vierde klasse niet voor spek en bonen weggezet wordt. Nikolic: “We hadden al de zekerheid dat er zich een aantal jongens zou melden die nu nog in de regio bij andere clubs spelen en op zaterdag prestatief willen gaan voelballen. Verder gaan we zeker ook de jongens benaderen die tussentijds zijn vertrokken."

Groot netwerk

"Bovendien hebben we met Jaco Verhoev (na vijf jaar Abbenbroek terug in Schiedam, red), Marco van der Lely en Marvin Janssen trainers met een groot netwerk.” Dat leidde al tot de komst dan wel terugkeer van flink wat spelers. Het is een mix van jongeren (“met jeugdig enthousiasme”) en routiniers. “De zaterdag krijgt vorm”, klinkt het vanuit Thurlede.