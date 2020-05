Theater aan de Schie houdt deuren dicht en trekt de stad in

Schiedam - “We willen nog meer voor Schiedam gaan betekenen”, beloofde Theater aan de Schie-directeur Rob Roos in januari, via de microfoon van Schie TV. Zijn woorden waren nog amper geland of het Corona-virus nam bezit van de 702 stoelen en liet een maandenlang ‘uitverkocht’ cultuurpaleis achter.



(Door Gerard S. Verver)

De theaters staat het water tot de lippen. Dat werd Den Haag al vroeg duidelijk gemaakt in een twee kantjes tellende brief waarin een reeks Zuid-Hollandse directeuren de penibele situatie schetsten. Bovendien resulteerde een inventarisatie vrij recent in de alarmerende conclusie, dat landelijk dertig procent van de theaters vreest financieel kopje onder te gaan.

Zover is het met het Theater aan de Schie niet. “We redden ons nog wel”, laat Rob Roos geruststellend weten. “In de afgelopen tien jaar hebben we de vinger aan de pols gehouden en een buffer opgebouwd. Daarmee kunnen we ons tot september wel redden.”

Corona-protocol

Dan begint ook het nieuwe theaterseizoen en kunnen er, uiteraard afhankelijk van het corona-protocol, mogelijk weer inkomsten gegenereerd worden. Toch gloorde er voor de korte termijn een lichtpunt, toen minister-president Mark Rutte vorige week aankondigde dat de theaters en bioscopen vanaf 1 juni de deuren weer mogen openen.

Dertig mensen

“Voor dertig mensen, waaronder het personeel”, is het voorbehoud. Het levert hem de nodige hoon op. “Dertig mensen”, schampert Roos. “Dat is onrealistisch. Als je daar veertien man personeel plus acht mensen, die met het gezelschap meekomen, van aftrekt mogen we zeven of acht toeschouwers toelaten. Om enigszins kostendekkend te draaien hebben we een bezetting van 300 mensen nodig. Met 30 moet er dik geld bij. Gaat dus niet gebeuren."

Hij noemt deze versoepeling "volkomen onbegrijpelijk en te belachelijk voor woorden. Het is ook niet met onze koepel afgestemd. Niemand snapt dit." Toch leunt Theater aan de Schie niet achterover. "We gaan de stad in. Het theater komt naar jullie toe", is het plan, dat deze week uitgebreid in het Nieuwe Stadsblad 'stadskundig' wordt gemaakt.

Euroscoop opent wel

De bioscopen van Euroscoop/Pathe gaan vanaf 1 juni geleidelijk weer open, luidt een kort en bondig statement op hun site. De vraag of dat allemaal wel rendabel is, blijft onbeantwoord, omdat PR&Communicatie van het bedrijf alleen via de mail communiceert en op die vraag niet reageert.