jubilerende passage is op zoek naar de mooiste taart van schiedam

Schiedam - Het grootste overdekte winkelcentrum van Schiedam ‘Passage Schiedam’ bestaat dit jaar 25 jaar. Het hele jaar worden er ‘coronaproof’ activiteiten gepland onder het motto: Wie jarig is trakteert.



In dit kader organiseert de ondernemersvereniging Passage Schiedam in mei de actie: Wie bakt de mooiste taart van Schiedam? De inwoners van Schiedam, jong en oud, worden uitgedaagd - onder meer via de social media-kanalen van het winkelcentrum - om een originele taart te bakken. Een foto van de eigengemaakte taart met degene die deze heeft gebakken kan men tot en met 31 mei sturen naar: eva@bymaureen.nl. Uit de inzendingen wordt de mooiste taart geselecteerd en de maker hiervan krijgt tot eind december 2020 elke maand een gratis taart van de ondernemersvereniging!