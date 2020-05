'Drive thru' etalagekunst rond het thema molen

Schiedam - De Schiedamse molens staan in de etalage. Althans, molens gezien door negen kunstenaars uit Schiedam en omgeving. Zo doet de stad met de hoogste molens ter wereld toch een beetje aan Nationale Molendag. Ook bijzonder: de kunstwerken worden tentoongesteld in een etalage, zodat je niet de expositieruimte binnen hoeft – al houdt de Art Studio & Galerie van Jacques Tange zich wel aan de voorschriften van de regering en de adviezen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dus wie graag naar binnen wil, kan er een afspraak voor maken en met een beperkt aantal mensen de expositie bezoeken – op anderhalve meter afstand van elkaar.



(Door Kor Kegel)

Maar het is veel gemakkelijker om de expositie aan de Schie 50 als een ‘drive thru’ te bezichtigen. Nou ja, ‘drive’? Autorijden kun je op dit doodlopende stukje Schie beter niet doen. Wandelen kun je er wel en dat is zelfs heel plezierig langs de Schie, dus het is eerder aan ‘walk thru’. Maar ook als je de etalagekunst van buitenaf aanschouwt, niet met te veel mensen tegelijk. Ga dan even een blokje om, wat geen bezoeking is, want je bent hier wel in een van de mooiste stukjes van historisch Schiedam. De molens staan vlakbij.

Vereniging De Hollandsche Molen had de Nationale Molen- en Gemalendag afgelopen weekend afgelast vanwege het coronavirus. In Schiedam kwam ook de opening van de expositie ‘Gewiekste kunst’ te vervallen. Maar niet de expositie zelf. En zo komt het dat Schiedam toch op creatieve wijze iets aan Molendag doet.

De uitnodiging liet een borrelglaasje met vier wieken zien: de twee Schiedamse toeristische kwaliteiten in n beeld verenigd: jenever en molens. Behalve gastheer Jacques Tange zijn de deelnemende kunstenaars Marita Beukers, Simon Borst, Willem van Hest, Yvon Koopman, Gert Jan van Noorden, Jan Wagner, Andie Wieringa en Sasha Zuidam. Een van de werken laat vier uilen zien. In Nederland wordt een aantal molens bewoond door uilen en dat geeft er een meerwaarde aan. In juni volgt een staaltje etalagekunst met een ander thema.