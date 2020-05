De Havendijk heeft een rijk verleden en krijgt een nieuwe toekomst

Schiedam - Na overleg met de bewoners en omwonenden is de gemeente op 4 mei begonnen met het opknappen van de Havendijk. De weg heeft heel wat jaren een belangrijke functie in het woongebied van de Gorzen in Schiedam Zuid. Een stukje geschiedenis in tijden dat er aan de toekomst wordt gewerkt.



De Havendijk kreeg pas in 1899 zijn naam. Tot dan was het een gedeelte van de Nieuwe Westfrankelandsedijk die al veel langer de taak had het achterliggende land tegen hoog water te beschermen. In die tijd begon ook de grote uitbreiding van de Gorzen waarbij de dijk, die daarbij opgehoogd moest worden, een wat meer eigen leven ging leiden. Omdat de dijk een verbinding bleef vormen tussen de havens Voorhaven en Spuihaven lag de naam voor de hand.

In 1917 ging men de Havendijk en de omliggende straten van bestrating voorzien. De laagbouwwoningen aan de Havendijk werden ten tijde van de Eerste Wereldoorlog gebouwd, naar ontwerp van de Schiedamse Architect Piet Sanders. Hij heeft nog veel meer woningen in de Gorzen op zijn naam staan. In 1957 stelde de Gemeenteraad het uitbreidingsplan Havendijk vast. Dit hield in dat de zuidelijke bebouwing gesloopt ging worden en dat, met de nieuw aan te leggen Maasboulevard, de Havendijk een geheel ander aanzien zou krijgen.

De aanleg van de waterkering, die een resultaat is van de Deltawet uit 1953, heeft in 1985 wederom voor een grote wijziging gezorgd. De hele weg die op de waterkering is aangelegd kreeg toen eveneens de naam Havendijk. De secundaire weg is sedert 1979-1980 een woonerf. De Maasboulevard is een langs de rivier gelegen recreatiegebied. Oorspronkelijk waren op deze plaats de uiterwaarden (of gorzen) van de rivier, die eerst Merwe en later Nieuwe Maas genoemd werd. Bedijkingen en opspuitingen rond 1900 deden een industriegebied ontstaan, waar onder andere houthandel van Van Deventer & Zn. compleet met balkengat, een plaats vonden. Later werden de oude pakhuizen gesloopt , het balkengat gedempt en het Oude Spuikanaal als jachthaven in de plannen opgenomen.