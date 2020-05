Bezig bijtje is van levensbelang

?Schiedam - Dit bericht is ingezonden via nieuwestadsblad.nl. Iedere Schiedammer kan daar een bericht met foto insturen! Bart Bos? had een ontmoeting met een bezig bijtje dat er best sympathiek uitziet, toch?



'Als een handelsreiziger fladdert hij van de ene bloem naar de andere bloem, altijd maar aan het werk. Soms verdwaalt hij tijdens zijn zoektocht naar bloemen en beland ie ineens in een woonkamer, de bewoners in vele gevallen de stuipen op het lijf jagend met zijn angeltje. Al zoemend boezemt het gestreepte beestje dan ook angst bij de mens en wordt hij verjaagt, of sterft in de strijd. Maar in de natuur is hij van levensbelang, want zonder dit bezige bijtje zouden een heleboel gewassen niet op natuurlijke wijze kunnen groeien. Fruitbomen die niet worden bevrucht laten hun bloesem vallen, en de honingbij wordt beschouwd als de belangrijkste bestuiver. En zeg nou zelf, ondanks het dreigende gezoem en uitstekend angeltje, ziet het beestje er van dichtbij best sympathiek uit… toch?'