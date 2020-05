Geweldige Moederdag-actie van Rotterdamse Rebels voor Frankelandgroep!

Schiedam - Een geweldige actie van de dames van Rebels Rotterdam, een American Football-team uit Rotterdam. Ze verrasten de bewoners van de Frankelandgroep met een ware bloemenzee! Hieronder legt Patricia van Haare uit hoe de actie tot stand kwam.



'Wij zijn een American dames football team uit Rotterdam, genaamd Rebels Rotterdam. Helaas konden we vanwege corona niet trainen en kregen we na een besluit van het bestuur allemaal ons resterende contributie terug. Wij wilden als team iets goeds doen met dit geld. We hebben maar 14 leden omdat we een beginnende league zijn. Dus veel was het niet.

'Ik werk zelf als vrijwilliger in een verzorgingshuis tehuis en we kwamen op het idee het aan de ouderen te schenken als doel van een Moederdag-actie. Zij mogen geen bezoek ontvangen en op deze manier kreeg iedereen toch een leuke verrassing! Het verzorgingstehuis frankenland Schiedam stond hier voor open en wilden ons graag - op gepaste afstand - helpen. We hebben de bloemen overhandigd aan medewerkster van de Frankelandgroep die ze vervolgens uitdeelde op de afdelingen. Dit om eventuele verspreiding tegen te gaan.'