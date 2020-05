tuinieren in de stad

Wilma van Holten ziet groene vingers in de stad.



'Gisteren werd door één van de bewoners van het Chopinplein, de plantenbak voor de flat gevuld met nieuwe planten. Een leuk initiatief! Zo krijgt de woonomgeving er wat kleur bij.'